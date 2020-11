В Киевской школе дети отравились алкоголем

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Киева.

Две 13-летние девочки и 14-летний парень на территории школы в Шевченковском районе столицы употребляли спиртные напитки.

Дети потеряли сознание - очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие родители отказались от госпитализации своих детей.

