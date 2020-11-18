В Киевской школе дети отравились алкоголем
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи Киева.
Две 13-летние девочки и 14-летний парень на территории школы в Шевченковском районе столицы употребляли спиртные напитки.
Дети потеряли сознание - очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие родители отказались от госпитализации своих детей.
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Кроме того мы писали, что в Киеве уже выпал снег, но коммунальщики продолжают косить траву.
Так, в сети появились кадры, как коммунальщик косит траву, которая уже заметно покрыта снегом.
"Сказано косить, будем косить... Снег! The show must go on, motherfuc*er!" - говорится в подписи к видео.
Также в паблике напомнили, как недавно киевляне высмеивали, что коммунальщики косят листья на улице.
"С какой целью, зачем он это делает?"- говорилось в подписи к видео.
Напомним, киевлянка повеселила пассажиров метро внезапными танцами в вагоне, видео.
Ранее Politeka писала, что развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.