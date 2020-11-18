В київських лікарнях від китайського вірусу лікується майже дві тисячі осіб

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«На жаль, ми бачимо, що збільшується в столиці кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медустанов міста лікується 1961 хворий коронавірусом, з них 32 дитини», — заявив Кличко.

У важкому стані перебувають 723 пацієнта, кисневу підтримку отримують 1002 людини, а під апаратами ШВЛ знаходиться 31 хворий.

Мер також заявив, що в Києві збільшують кількість тестувань на виявлення коронавірусу.

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Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"В цілому інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 44,3%. Зараз показник захворюваності становить 417", - йдеться в повідомленні.

У Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,6% порівняно з попереднім тижнем. Так, дітей захворіло – 4 626 (зростання на 5,6%), дорослих-7 749 (зростання на 12,2%).

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