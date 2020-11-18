В киевских больницах от китайского вируса лечится почти две тысячи человек
Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
«К сожалению, мы видим, что увеличивается в столице количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом, из них 32 ребенка», — заявил Кличко.
В тяжелом состоянии находятся 723 пациента, кислородную поддержку получают 1002 человека, а под аппаратами ИВЛ находится 31 больной.
Сбежавший от Наташи Королевой Тарзан забрался верхом на мужика, сеть кипит: «Не позорь ее»
Проклятье "Моей прекрасная няни": следом за Заворотнюк болезнь поразила знаменитого актера
Свадьба 19-летней внучки Софии Ротару со взрослым миллионером, отец не сдержал эмоций: "Всякую гадость..."
Украина потрясена кончиной скандальной звезды Х-Фактор: "Поверить не могу, что ты ушел так рано"
Мэр также заявил, что в Киеве увеличивают количество тестирований на выявление коронавируса.
Ранее мы писали, что в Киеве растет количество больных гриппом и ОРВИ
Об этом сообщает прессслужба КГГА.
"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 44,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 417", - говорится в сообщении.
В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Так, детей заболело – 4 626 (рост на 5,6%), взрослых – 7 749 (рост на 12,2%).
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.