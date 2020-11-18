В киевских больницах от китайского вируса лечится почти две тысячи человек

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«К сожалению, мы видим, что увеличивается в столице количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом, из них 32 ребенка», — заявил Кличко.

В тяжелом состоянии находятся 723 пациента, кислородную поддержку получают 1002 человека, а под аппаратами ИВЛ находится 31 больной.

Мэр также заявил, что в Киеве увеличивают количество тестирований на выявление коронавируса.

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Об этом сообщает прессслужба КГГА.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 44,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 417", - говорится в сообщении.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Так, детей заболело – 4 626 (рост на 5,6%), взрослых – 7 749 (рост на 12,2%).

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