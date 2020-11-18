Власти Киева рассказали, возможен ли в столице полный локдаун

Советник мэра Киева, секретарь штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко заявил, что больных китайским вирусом киевлян можно взять под контроль.

Кроме того, карантин выходного дня он назвал лишь «частичным выходом из ситуации», но, в конечном счете, не спасает ситуацию.

«Мы никогда не сможем закрыть Киев на полный локдаун. И поэтому, если мы действительно хотим прервать цепочку заражений, нам необходимы те действия, которые реально смогут привести к этому», – резюмировал Бондаренко.

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Об этом сообщает прессслужба КГГА.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 44,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 417", - говорится в сообщении.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей. Так, детей заболело – 4 626 (рост на 5,6%), взрослых – 7 749 (рост на 12,2%).

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