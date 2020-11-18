В Києві хворий китайським вірусом чоловік помер через брак кисню в медустанові

Про це повідомила волонтер Дана Ярова.

Вона розповіла, що діагноз COVID-19 був у обох пацієнтів - у сина і батька. Кисень чоловікам давали по черзі і по 15 хвилин.

"Батько відмовився від своїх 15 хвилин на день на користь сина. Батько помер, сина продовжують лікувати. Тільки от не знаю, за померлого батька йому дають ще 15 хвилин кисню або вже немає", – написала волонтер.

Даний Ярова, яка сама пережила важку форму коронавірусу, розповіла про свої відчуття під час хвороби

"Хто не пережив ознаки задухи під час ковіда, не зрозуміє. І я начебто як спокійно до них ставилася, і у мене був концентратор, але на підкірці все одно цей страшний страх, що наступного разу ти можеш не вдихнути. Я задихалася настільки, що не могла розмовляти. І ще раз, це я була з концентратором. А тепер уявіть людину, яка задихається добу і йому на 15 хвилин дають подихати киснем. 15 хвилин на добу!!!!! Це, с # ко, просто гестапо, Освенцим в чистому вигляді... Ви, с # ко, влаштували геноцид. Дійсний геноцид нації", - звернулася волонтерка до депутатів "Слуги народу".

Раніше ми писали, що в київських лікарнях від китайського вірусу лікується майже дві тисячі осіб.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

«На жаль, ми бачимо, що збільшується в столиці кількість пацієнтів, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медустанов міста лікується 1961 хворий коронавірусом, з них 32 дитини», — заявив Кличко.

У важкому стані перебувають 723 пацієнта, кисневу підтримку отримують 1002 людини, а під апаратами ШВЛ знаходиться 31 хворий.

Мер також заявив, що в Києві збільшують кількість тестувань на виявлення коронавірусу.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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