В Киеве больной китайским вирусом мужчина умер из-за нехватки кислорода в медучреждении

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая.

Она рассказала, что диагноз COVID-19 был у обоих пациентов - у сына и отца. Кислород мужчинам давали по очереди и по 15 минут.

"Отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю, за умершего отца ему дают еще 15 минут кислорода или уже нет", – написала волонтер.

Дана Яровая, которая сама пережила тяжелую форму коронавируса, рассказала о своих ощущениях во время болезни

"Кто не пережил признаки удушья во время ковида, не поймет. И я вроде бы как спокойно к ним относилась, и у меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И еще раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом. 15 минут в сутки!!!!! Это, с#ко, просто гестапо, Освенцим в чистом виде... Вы, с#ко, устроили геноцид. Действительный геноцид нации", – обратилась волонтер к депутатам "Слуги народа".

Ранее мы писали, что в киевских больницах от китайского вируса лечится почти две тысячи человек.

Об этом на брифинге сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«К сожалению, мы видим, что увеличивается в столице количество пациентов, которым требуется госпитализация. Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 больной коронавирусом, из них 32 ребенка», — заявил Кличко.

В тяжелом состоянии находятся 723 пациента, кислородную поддержку получают 1002 человека, а под аппаратами ИВЛ находится 31 больной.

Мэр также заявил, что в Киеве увеличивают количество тестирований на выявление коронавируса.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.