Під Києвом від китайського вірусу помер лікар-травматолог Володимир Новик

Про це повідомляє "Трибуна – Бровари" У Faсebook.

Медик спочатку лікував вірус вдома, в інфекційне відділення Броварської лікарні потрапив вже у важкому стані. У медзакладі лікар провів близько місяця, але серце чоловіка не витримало, і він помер 17 листопада.

За словами колег, Володимир Миколайович був професіоналом на роботі і хорошим сім'янином вдома.

Дружина, яка працює терапевтом у Броварській первинній ланці, залишилася без коханого чоловіка, а діти без рідного батька.

Раніше ми писали, що в Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про замінування об'єкта на вулиці Хрещатик.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Зараз відвідувачів евакуювали, ведеться перевірка", - повідомили патрульні.

Правоохоронці не визначили, про який саме ТРЦ йдеться, однак, ймовірно, що це ЦУМ.

У коментарях до новини кияни іронізували з приводу того, як часто в столиці "мінують" об'єкти.

"Знову?", "П'ятниця карантинного дня"," Карантин, розважаються, як можуть", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що киянин вирішив проїхатися на даху тролейбуса, відео: "був п'яний і в салон не пустили".

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.