Под Киевом от китайского вируса умер врач-травматолог Владимир Новик

Об этом сообщает "Трибуна – Бровары" в Faсebook.

Медик сначала лечил вирус дома, в инфекционное отделение Броварской больницы попал уже в тяжелом состоянии. В медучреждении врач провел около месяца, но сердце мужчины не выдержало, и он умер 17 ноября.

По словам коллег, Владимир Николаевич был профессионалом на работе и хорошим семьянином дома.

Жена, которая работает терапевтом в броварской первичном звене, осталась без любимого мужа, а дети без родного отца.

Ранее мы писали, что в Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о заминировании объекта на улице Крещатик.

"На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, ведется проверка", - сообщили патрульные.

Правоохранители не определили, о каком именно ТРЦ идет речь, однако, вероятно, что это ЦУМ.

В комментариях к новости киевляне иронизировали по поводу того, как часто в столице "минируют" объекты.

"Опять?", "Пятница карантинного дня", "Карантин, развлекаются, как могут", - пишут в комментариях.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что киевлянин решил проехаться на крыше троллейбуса, видео: "был пьян и в салон не пустили".

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.