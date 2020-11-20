Под Киевом местные жители провели акцию протеста
Видео разместил пользователь паблика "Ірпінь Daily".
Жители Ирпеня требовали включить отопление.
В знак протеста они перекрыли трассу и заблокировали работу транспорта.
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Ранее мы писали, что в Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ
Отмечается, что правоохранители получили сообщение о заминировании объекта на улице Крещатик.
"На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, ведется проверка", - сообщили патрульные.
Правоохранители не определили, о каком именно ТРЦ идет речь, однако, вероятно, что это ЦУМ.
В комментариях к новости киевляне иронизировали по поводу того, как часто в столице "минируют" объекты.
"Опять?", "Пятница карантинного дня", "Карантин, развлекаются, как могут", - пишут в комментариях.
Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.
Ранее Politeka писала, что киевлянин решил проехаться на крыше троллейбуса, видео: "был пьян и в салон не пустили".
Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.