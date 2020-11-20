На Київщині від вірусу померло майже два десятки киян

Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

Кількість загиблих від вірусу в Київській області з початку пандемії перевищила шістсот осіб.

За добу, 19 листопада, в регіоні загинули 16 людей. З початку пандемії-616.

Кількість нових випадків зараження за добу склала 911 осіб.

Раніше ми писали, що в Києві надійшло повідомлення про замінування ТРЦ

Зазначається, що правоохоронці отримали повідомлення про замінування об'єкта на вулиці Хрещатик.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про замінування ТРЦ на вулиці Хрещатик, 38. Зараз відвідувачів евакуювали, ведеться перевірка", - повідомили патрульні.

Правоохоронці не визначили, про який саме ТРЦ йдеться, однак, ймовірно, що це ЦУМ.

У коментарях до новини кияни іронізували з приводу того, як часто в столиці "мінують" об'єкти.

"Знову?", "П'ятниця карантинного дня"," Карантин, розважаються, як можуть", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що киянин вирішив проїхатися на даху тролейбуса, відео: "був п'яний і в салон не пустили".

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