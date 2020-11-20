На Киевщине от вируса скончалось почти два десятка киевлян

Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Количество погибших от вируса в Киевской области с начала пандемии превысило шестьсот человек.

За сутки, 19 ноября, в регионе погибли 16 человек. С начала пандемии – 616.

Количество новых случаев заражения за сутки составило 911 человек.

Ранее мы писали, что в Киеве поступило сообщение о заминировании ТРЦ

Отмечается, что правоохранители получили сообщение о заминировании объекта на улице Крещатик.

"На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38. Сейчас посетителей эвакуировали, ведется проверка", - сообщили патрульные.

Правоохранители не определили, о каком именно ТРЦ идет речь, однако, вероятно, что это ЦУМ.

В комментариях к новости киевляне иронизировали по поводу того, как часто в столице "минируют" объекты.

"Опять?", "Пятница карантинного дня", "Карантин, развлекаются, как могут", - пишут в комментариях.

Напомним, развоз мусора обернулся трагедией в Киеве: под колеса попал пешеход.

Ранее Politeka писала, что киевлянин решил проехаться на крыше троллейбуса, видео: "был пьян и в салон не пустили".

Также Politeka сообщала, что в Киеве загадочно оборвались жизни матери и ребенка: видео и подробности с места трагедии.