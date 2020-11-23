Така краса далеко не всім по кишені

На дорогах України помітили автомобіль McLaren 720S, вартість якого становить близько півмільйона доларів

Фото розкішного авто насиченого синьо-фіолетового кольору на евакуаторі, зроблене в Запоріжжі, опублікували на сторінці vehicles.exclusive в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

"Все таки у когось в 2020 все за*бись + 1 Mclaren 720s 🍆 P. S. Котить до Києва, на заміну одній Ламбі", – йдеться в підписі до знімка.

У коментарях зазначають, що власник вже розсікає в авто по столиці.

"Найдорожчий в потоці 😍", "вже зустріли в Києві 🤘", " тільки вночі її на набережній бачив. Спочатку думав, наснилося", "😂 😂 😂 😂 коли в Україні 3500 мінімалка)))", – пишуть користувачі.

McLaren 720s оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 кінських сил. До 100 кілометрів на годину машина розганяється всього за 2,9 с. Максимальна швидкість, яку він розвиває, – понад 340 км/год.

Елітне авто помітили і на вулицях Одеси. Позашляховик Rolls-Royce Cullinan на єврономерах, ціна якого стартує від півмільйона доларів, привернув увагу очевидців. Судячи з номерів автомобіля, можна зробити висновок, що в Одесу приїхали гості з Німеччини. Також може бути, що хтось вирішив купити елітний автомобіль за кордоном і пригнати його в Україну.

Помічене авто є однією з найдорожчих "євроблях" в Україні і точно – найрозкішнішою.

Нагадаємо, у Києві борці з автохамами напали не на того, кадри.

Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть здерти з українців ще більше грошей, кому доведеться переплачувати.

Також Politek писала, що елітне авто влетіло в швидку, яка їхала на виклик.