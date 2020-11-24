Нещасний випадок стався з дівчинкою під час спілкування з подругами

Стало відомо, що у Львові 11-річна дівчинка випадково вдихнула канцелярський цвях, який потрапив в її бронхи. Вона почала кашляти і батьки відвезли її в найближчу лікарню, проте там їй не змогли допомогти.

Про це повідомила на сторінці у Facebook Львівська обласна клінічна лікарня Охматдит.

Тому дитину привезли в Охматдит і зробили рентген-знімок. Як виявилося, предмет потрапив в її бронхи. У підсумку хірург дістав знахідку, але це було нелегко, так як діаметр трахеї дівчинки всього 8 мм. навіть був ризик профузної кровотечі, яка могла привести до смерті дитини. Але лікарям вдалося все зробити без ускладнень.

Олександр Колодій, який займався порятунком 11-річної дівчинки, розповів, що медикам довелося виконати ригідну трахеобронхоскопію під наркозом. Спеціальними ендоскопічними інструментами-щипцями під оптичним контролем.

Так, з правого проміжного бронха дитини лікарі витягли канцелярський цвях з пластмасовою частиною і гострим кінцем, хоча було складно.

"Це було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня частка правої легені майже не функціонувала", - додав лікар.



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