34-річну жінку-доктора, яка знаходиться при надії, жорстоко побили під час прийому
Стало відомо, що в Житомирі сімейного лікаря-жінку на прийомі побив пацієнт, який увірвався в кабінет. Зараз жінка в лікарні із загрозою зриву вагітності, повідомляється в сюжеті ТСН. (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Це був звичайний день прийому, але тут в кабінет увірвався чоловік. Він зірвав маску з обличчя, почав плювати в лікаря, а потім став наносити удари.
Терапевт намагалася захиститися за допомогою газового балончика, але все одно отримала травми, у неї струс мозку.
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"Він кинув стілець в медсестру, а потім схопив мене, почав тягнути і кидати об підлогу повторно", - розповіла лікар.
На жіночий крик і шум відразу прибігли медики з інших кабінетів, але чоловік швидко втік. Лікарі викликали поліцію і правоохоронні органи спіймали нападника. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Як виявилося, він напав на сімейного лікаря через те, що вона не хотіла підписувати з ним декларацію.
Сама терапевт підтверджує, що відмовила цьому пацієнту в обслуговуванні через його неадекватність. Він кілька місяців переслідував її і погрожував вбити.
Після цього випадку адміністрація медичного закладу вирішила встановити камери спостереження, так як неадекватних пацієнтів стає все більше.
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