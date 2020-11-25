У місті Тетіїв на Київщині рятувальник натрапили на страшну знахідку в одній з квартир
Про трагедію, яка розігралася в регіоні, повідомляє Politeka.net с посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Київській області.
За інформацією рятувальників, до чергової частини надійшло повідомлення про те, що в двоповерховому житловому будинку біля квартири чути запах газу. Сусіди почали дзвонити у двері, проте їм ніхто не відчинив.
Прибувши за вказаною адресою, співробітники ДСНС зламали двері і побачили лякаючу картину: в квартирі знаходилися 40-річна жінка і її трирічна дитина. Обоє були мертві.
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За фактом порушено кримінальне провадження, розпочато розслідування причин та обставин трагедії.
Раніше ми розповідали про те, що в Херсоні трирічну дівчинку забрали від матері. Першими почали бити на сполох сусіди, які часто бачили недоглянуту, брудну і голодну дитину.
Коли співробітники ювенальної превенції прийшли до жінки, 40-річна мати почала поводитися неадекватно. Спочатку вона не хотіла відкривати двері, а потім, коли поліція таки переконала її пустити їх у житло, та вибухнула добірною лайкою і кинулася на візитерів, сильно перелякавши дитину.
Коли праравоохоронці побачили, в якому стані матір, вони вирішили негайно вилучити дитину, якій в таких обставинах загрожувала серйозна небезпека. Дівчинку відправили до лікарні.
Нагадаємо, під Одесою вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою.
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