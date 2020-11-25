У київському супермаркеті неадекватний покупець запустив здачею в дівчину-касира

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження, а потім запис опублікували в групі "Київ Оперативний".

На відео чоловік у масці на касі сперечається з продавщицею, а потім жбурляє їй в обличчя монети. Коли вона обурилася поведінкою покупця, то ще жбурнув у неї і чек, а потім злий пішов геть. Відзначимо, що грубіянити йому не завадила навіть присутність поруч ще однієї дівчини, яка стояла в черзі.

"Чоловікові дали здачу в 5 гривень не паперовою купюрою, а монетою. Ніхто випадково не впізнає його? Київ, Дорогожичі, магазин Бонус", – йдеться у підписі.

"Дика тварина потрапила в людське суспільство. Терміново потрібно його повернути назад у заповідник. На таких тільки через грати дивитися", "черговий пацієнт кімнати з м'якими стінами, який 24/7 повинен бути під препаратами, але чомусь топче цю землю", "Потрапило в жіноче суспільство! Стояло б там поруч пару мужиків, воно б тихо поклало б в кишеню свою здачу і, засунувши язик в ж*пу, пішло б, а так відчув себе героєм", – обурюються в коментарях.

Відзначимо, що подібний випадок стався в Полтаві в квітні цього року. Там касир дала чоловікові здачу в монетах, сказавши, що це такі ж гроші, як і паперові. У відповідь той жбурнув в неї здачу, заявивши, що нехай вона сама користується такими грошима.

Інцидент викликав широкий суспільний резонанс. Винуватця знайшли, і йому довелося просити вибачення.

Нагадаємо, масова відмова від готівки зафіксована в Україні, з'явилася важлива заява НБУ.

Як повідомляла Politeka, хлопець надів плавки і пірнув в акваріум посеред магазину.

Також Politeka писала, що в Одесі компанія підлітків влаштувала дебош у магазині під час карантину.