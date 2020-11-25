В парку "Володимирська гірка" злодії спробували вкрасти бінокль з оглядового майданчика

Про те, що неадеквати намагалися поцупити дороге обладнання з оглядового майданчика на мосту, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Муніципальна охорона Києва.

Інцидент стався близько п'ятої години ранку. Наряд, який патрулював територію, помітив чоловіків, котрі намагалися вкрасти бінокль. Побачивши муніципалів, зловмисники поспішили втекти, залишивши бінокль на мосту. Вони вже встигли зняти його з кріплень, але не змогли забрати.

Затримати правопорушників не вдалося.

"От скотыняки!!!", "І це у нас всі, потрібно щось вкрасти обов'язково", "на нуль злодіїв помножити,🤣 😂 😂", "сподіваюся, що вони часто падали, коли тікали", "жесть, уже біноклі крадуть", "все в господарстві згодиться) чи це вже на генетичному рівні", – пишуть у коментарях обурені городяни.

Раніше ми розповідали, що в київському супермаркеті неадекватний покупець запустив монетами в дівчину-касира. Чоловіка розлютило, що п'ять гривень здачі йому дали не купюрою. Він спочатку кинув гроші, а потім, коли продавщиця обурилася такій поведінці, кинув їй в обличчя чек і злий пішов з магазину. Інцидент записали камери видеоспостереження, і незабаром хамську поведінку чоловіка побачили в соцмережах.

Ми також розповідали про те, що на Південному мосту в столиці схопили серійних злодіїв. Затримання злочинців, підозрюваних у численних крадіжках, затримували оперативники, чим чимало стривожили пересічних городян.

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