В парке "Владимирская горка" воры попытались украсть бинокль со смотровой площадки

О том, что неадекваты пытались утащить дорогое оборудование со смотровой площадки на мосту, сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук Муниципальная охрана Киева.

Инцидент произошел около пяти часов утра. Наряд, патрулирующий территорию, заметил мужчин, которые пытались украсть бинокль. Увидев муниципалов, злоумышленники поспешили убежать, оставив бинокль на мосту. Они уже успели снять его с креплений, но не смогли унести.

Задержать правонарушителей не удалось.

«Вот скотыняки!!!», «И это у нас все, нужно что-то украсть обязательно», «На ноль воров умножить, 🤣😂😂», «Надеюсь, что они часто падали, когда убегали», «Жесть, уже бинокли крадут», «Всё в хозяйстве сгодится) или это уже на генетическом уровне», – пишут в комментариях возмущенные горожане.

Ранее мы рассказывали, что в киевском супермаркете неадекватный покупатель запустил монетами в девушку-кассира. Мужчину разозлило, что пять гривен сдачи ему дали не купюрой. Он сначала бросил деньги, а затем, когда продавщица возмутилась такому поведению, кинул ей в лицо чек и злой ушел из магазина. Инцидент записали камеры выдеонаблюдения, и вскоре хамское поведение мужчины увидели в соцсетях.

Мы также рассказывали о том, что на Южном мосту в столице поймали серийных воров. Задержание преступников, подозреваемых в многочисленных кражах, задерживали оперативники, чем немало встревожили рядовых горожан.

Напомним, в Киеве активно орудуют домушники, видео.

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