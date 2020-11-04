В Киеве разыскивают двух злоумышленников, которые обворовывают людей в спортзалах

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что правоохранители не слишком спешат разыскивать воров.

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы.

"Внимание! Розыск! Эти двое молодых ребят взламывают и обворовывают шкафчики в спортзалах. Если у кого-то есть информация об их местонахождении или контактах, поделитесь. Фотографии с камер прилагаются. Полиция почему-то не особо спешит их искать. Кража произошла в Соломенском районе Киева. Может кто их опознает?"- говорится в сообщении.

Также опубликованы скриншоты с видео, снятого на камеру наблюдения возле стойки администратора.

В комментариях к публикации отметили, что речь идет о спортзале "Колизей", который находится на улице Ларисы Руденко, 6-А.

"Договор со спортзалом есть? Контакты, имена? Чем НПУ занимается? Не ясно", "Чуваки пришли, взяли одно занятие на пробу, оставили левые номера телефона", "У меня недавно в зале и у ещё одного товарища так украли деньги из кошелька и личные вещи (часы). Карты и кошелек оставили. Позняки", - пишут в комментариях.

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