У Києві автохам паралізував рух трамваїв на вулиці Кирилівській

Він так запаркував свою машину, що та унеможливила рух громадського транспорту, а відповідне відео опублікував телеграм-канал "Х*йовий Київ".

Як видно на кадрах, трамвай стоїть з відчиненими дверима, оскільки права колія зайнята припаркованим авто. Далі камера захоплює ще кілька трамваїв, що вже вишикувалися в чергу.

За кадром жінка розповідає, що на водія авто немає управи, поліція також не поспішає на допомогу, а пасажири змушені чекати "дуже довго".

Раніше ми розповідали, що в Києві яскраво покарали водія, який не вміє паркуватися. Власник Chevrolet припаркувався з порушенням правил і поплатився за це. Незадоволений очевидець на капоті автомобіля автохама залишив послання: "Навчися паркувати машину".

Ми також писали, що жінка-водій розбила клумбу, щоб забезпечити собі місце для паркування в столиці.

На кадрах, які з'явилися в мережі, видно, що жінка заїхала у двір на проспекті Науки, 80 і почала шукати місце для паркування свого автомобіля. Не знайшовши такого, вона, не довго думаючи, вивернула клумбу, забезпечивши тим самим місце для паркування своєї машини.

Крім того, в Києві комунальники покарали водійку, яка перегородила своїм транспортним засобом прохід до сміттєвих баків і пішла у справах.

Коли вона повернулася до машини, то на неї очікував сюрприз. Комунальники, побачивши, що авто заважає їх роботі, обставили його сміттєвими баками.

"Мадам на Audi два дні припарковувала своїм автомобілем сміттєві баки. На другий день комунальники вирішили своєрідно пояснити їй, що вона помиляється", – йдеться в повідомленні під відеороликом, опублікованим у мережі.

Нагадаємо, автохам відчув всю ненависть киян, відео: "Чітко і дохідливо".

Як повідомляла Politeka, водій позашляховика влаштував самосуд над літнім чоловіком: бійня потрапила на відео.

Також Politeka писала, що автохам знайшов спосіб об'їхати пробки.