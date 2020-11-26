Відомий український волонтер родом з Тернопільської області Ігор Цепенюк помер від коронавірусу
57-річний чоловік помер після того, як швидка його в кисневій масці привезла в лікарню Бучача. Лікарі не смоги його реанімувати і він помер під дверима інфекційного відділення лікарні.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила 6-та сотня ДУК "Правий сектор".
Цепенюк всі роки війни на Донбасі допомагав українським військовим.
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"Його жага перемоги і жага допомагати тим, хто цього потребує, була дуже сильною. Все, що задумав, все реалізовував. Один з небагатьох, хто за 7 років війни не втомився допомагати добровольцям, один з небагатьох, хто виступав меценатом у вихованні майбутнього молодого покоління. Молимося за його душу, приносимо співчуття рідним", - сказано в повідомленні.
Вдова волонтера Валентини Цепенюк написала на своїй сторінці у Facebook, що він помер під дверима Бучацького інфекційного відділення після важкої виснажливої дороги в кисневій масці.
"Реанімувати не змогли... бо великий Тернопіль не здатний мати у себе відділ гемодіалізу для ковидних хворих. Та ще й залежних від кисню. Для Тернополя ця втрата пройде непомітно. Але вона покалічила нашу сім'ю і всіх, хто знав мого чоловіка!"- зазначила вона.
Україна була вражена звісткою, в коментарях під публікацією багато хто висловлював своє співчуття:
"Дуже співчуваючих вашому горю", " Царства небесного вашому чоловікові, світла пам'ять... прийміть щирі співчуття", " Печаль і біль, дуже шкода, прийміть мої співчуття... Рідні не вмирають, вони просто з нами бути перестають, вічна пам'ять залишається".
Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.
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