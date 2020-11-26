Всього з початку пандемії померли 653 жителі регіону

За минулу добу китайський вірус забрав вісім життів на Київщині

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померли четверо чоловіків у віці від 40 до 70 років і чотири жінки у віці від 45 до 69, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.

Всього з початку пандемії вірус забрав 653 життя в регіоні.

За останню добу в Україні побито черговий рекорд за кількістю нових заражень. Виявлено 15337 хворих, померло 225 осіб, 31 з яких – у Києві.

Всього з початку пандемії в Україні Covid-19 захворіли 677 тисяч осіб, 317 395 громадян одужали, 11 717 – померли.

За словами доктора медичних наук, лікаря-інфекціоніста Ольги Голубовської, реальна кількість хворих значно вища, ніж показує офіційна статистика. Вона зазначила, що багато людей хворіють безсимптомно, а тому не роблять тести.

Крім того, зазначила Голубовська, статистика смертності від коронавірусу також вимагає аналізу.

Вона також прогнозує пік захворюваності COVID - 19 в Україні в грудні-січні. Через погіршення погодних умов збільшуються дози збудника вірусу.

Раніше ми писали про те, що лікарі розповіли, як виглядають легені жертв китайського вірусу. Львівський патологоанатом Дмитро Бондарєв зазначив, що у померлих від ковіда пацієнтів легенева тканина змінює структуру.

"Щільність легеневої тканини в нормі повинна провалюватися під пальцями, але у коронавірусних вона дуже щільна, як печінка. Легені змінені не тільки всередині, але і зовні. Виною тому – тромби, які утворюються під час хвороби", – підкреслив він.

Нагадаємо, колапс добиває морги в Україні.

Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.