У Києві правоохоронці затримали банду озброєних зловмисників, які промишляли крадіжками автомобілів

Причому діяла банда, що складається з чотирьох громадян Грузії, не тільки в Києві, але і в регіоні, а також не гребувала іншими областями України, передає Politeka.net з посиланням на інформацію прес-служби ГУ Нацполіції в Київській області.

За інформацією поліцейських, оперативники зупинили автомобіль Opel, в якому їхали злочинці, біля села Мила Києво-Святошинського району. "Гастролерів" поклали обличчям в асфальт і ретельно обшукали. Серед речей, вилучених у затриманих, знайшли корпуси гранат, запали, пістолет, мобільні термінали, банківські картки та документи.

Про затримання іноземних громадян поінформували МЗС України та посольство Грузії. Зазначається, що наймолодшому зі зловмисників 21 рік, найстаршому – 51.

За даним фактом порушено кримінальні провадження за ст.185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що в Києві на парковці мегамеркета начальник служби охорони затримав чоловіка, який за допомогою грабера розкривав автомобілі й обкрадав їх.

Як встановили в поліції, він вже неодноразово навідувався на парковку Леруа на Броварському проспекті і обкрадав транспортні засоби. Так, кілька днів тому злодій розкрив машину, просканувавши електронний ключ, і, обчистивши її, втік. Але 26 листопада зловмисник повернувся на це ж місце, де спробував зламати ще один автомобіль.

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