Троє чоловіків у масках украли гроші, які збирали на операцію дитині, з боксу на прилавку магазину

Про інцидент, який стався на вулиці Костьольній, 3, повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Тут же опублікований запис із камер відеоспостереження. Як видно на кадрах, поки двоє відвідувачів заговорюють продавця, третій виймає гроші з боксу.

"Вчора ввечері ці троє, не знаємо, як їх правильно назвати, вкрали гроші з благодійного боксу, в якому збирали гроші для дівчинки на операцію", – йдеться в підписі до відео.

"Чергові пі***си з великої літери. Не має значення, для чого збирали, важливо, що вони прочитали і взяли. Щоб у цих ху** в усе життя останнє пи** ли, їм тільки с**ти доводилося, щоб поїсти хоч так", "Ці під** бачать, що написано на коробці. За таке треба цим "блатним злодіям " зламати руки", – обурюються в коментарях.

Раніше ми розповідали про не менш кричущий випадок у столиці. На вулиці Жилянській чоловікові стало погано, і він знепритомнів, а перехожий вирішив скористатися ситуацією й обікрав його.

"Небайдужий, який проходив повз, вирішив допомогти йому, вкрав гроші і пішов у невідомому напрямку. Автор відео викликав швидку і поліцію, а її чоловік побіг за злодієм, але не встиг зловити. Якщо впізнали негідника, напишіть нам в особисті повідомлення", – звернулися до киян у соцмережах.

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