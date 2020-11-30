Трое мужчин в масках украли деньги, которые собирали на операцию ребенка, из бокса на прилавке магазина

Об инциденте, который произошел на улице Костельной, 3, сообщает «Киев Оперативный» на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Тут же опубликована запись из камер видеонаблюдения. Как видно на кадрах, пока двое посетителей заговаривают продавца, третий вынимает деньги из бокса.

«Вчера вечером эти трое, не знаем, как их правильно назвать, украли деньги с благотворительного бокса, в котором собирали деньги для девочки на операцию», – говорится в подписи к видео.

«Очередные пи***сы с большой буквы. Не имеет значения, для чего собирали, важно, что они прочитали и взяли. Чтоб у этих ху**в всю жизнь последнее пи**ли, им только с**ть приходилось, чтобы поесть хоть так», «Эти пид** видят, что написано на коробке. За такое надо этим «блатным ворам» сломать руки», – негодуют в комментариях.

Ранее мы рассказывали о не менее вопиющем случае в столице. На улице Жилянской мужчине стало плохо, и он потерял сознание, а прохожий решил воспользоваться ситуацией и обокрал его.

«Неравнодушный, который проходил мимо, решил помочь ему, украл деньги и ушел в неизвестном направлении. Автор видео вызвал скорую и полицию, а ее муж побежал за вором, но не успел поймать. Если узнали негодяя, напишите нам в личные сообщения», – обратились к киевлянам в соцсетях.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

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