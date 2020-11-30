Про місцезнаходження дитини нічого невідомо

У столиці розшукують 13-річну дівчину

Діана Мурадівна Лобан 2007 року народження пішла з дому 28 листопада і не повернулася, передає "Київ Оперативний" з посиланням на інформацію Деснянського УП ГУНП в Києві.

Дівчині на вигляд 13-14 років, зріст 158 сантиметрів, середньої статури, каштанове волосся до пояса. На підборідді у Діани шрам.

Була одягнена в сіре пальто, чорні джинси і білі кросівки.

Всіх, кому щось відомо про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просять телефонувати за номером "102".

Тим часом на Харківщині тривають пошуки ще однієї юної красуні. 17-річна мешканка села Усатово Калініченко Олена Вадимівна поїхала з дому в Одесу ще 11 листопада і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, худорлявої статури, каштанове волосся, очі блакитні.

Була одягнена: у світло-блакитну джинсову куртку, темно-сині джинси, чорні чоботи.

У поліції закликали будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної повідомляти в Усатівське відділення поліції за телефонами: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 або за спецлінією "102".

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві вже півроку не можуть знайти 16-річну Терезу Кондик, пошуки тривають.

Ще 24 червня дівчина покинула навчальний заклад, і відтоді її ніхто не бачив.

Прикмети Терези: на вигляд 15-16 років, зріст 150 – 160 сантиметрів. Дівчинка має середню статуру, світло-русяве волосся, темні очі.

Була одягнена в темно-синю майку, темно-сині шорти і червоні кеди.

Якщо кому відома якась інформація, прохання повідомити на гарячу лінію "Служби розшуку дітей" за номером 116 000 або в поліцію на номер "102".

Нагадаємо, у Києві дідусь загубив двох онуків: "Були в лісі, а потім діти пропали".

Як повідомляла Politeka, пропала дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

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