У столиці розшукують 13-річну дівчину
Діана Мурадівна Лобан 2007 року народження пішла з дому 28 листопада і не повернулася, передає "Київ Оперативний" з посиланням на інформацію Деснянського УП ГУНП в Києві.
Дівчині на вигляд 13-14 років, зріст 158 сантиметрів, середньої статури, каштанове волосся до пояса. На підборідді у Діани шрам.
Була одягнена в сіре пальто, чорні джинси і білі кросівки.
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Всіх, кому щось відомо про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просять телефонувати за номером "102".
Тим часом на Харківщині тривають пошуки ще однієї юної красуні. 17-річна мешканка села Усатово Калініченко Олена Вадимівна поїхала з дому в Одесу ще 11 листопада і досі не повернулася.
Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, худорлявої статури, каштанове волосся, очі блакитні.
Була одягнена: у світло-блакитну джинсову куртку, темно-сині джинси, чорні чоботи.
У поліції закликали будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваної повідомляти в Усатівське відділення поліції за телефонами: (048) 779-46-62, (048) 52-25-771 або за спецлінією "102".
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві вже півроку не можуть знайти 16-річну Терезу Кондик, пошуки тривають.
Ще 24 червня дівчина покинула навчальний заклад, і відтоді її ніхто не бачив.
Прикмети Терези: на вигляд 15-16 років, зріст 150 – 160 сантиметрів. Дівчинка має середню статуру, світло-русяве волосся, темні очі.
Була одягнена в темно-синю майку, темно-сині шорти і червоні кеди.
Якщо кому відома якась інформація, прохання повідомити на гарячу лінію "Служби розшуку дітей" за номером 116 000 або в поліцію на номер "102".
Нагадаємо, у Києві дідусь загубив двох онуків: "Були в лісі, а потім діти пропали".
Як повідомляла Politeka, пропала дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що у столиці загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.