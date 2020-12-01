У Києві зник підліток

Печерський УП Генерального управління Національної поліції розшукує 16-річного Прокопчука Назара.

30 листопада він пішов з Київського військового ліцею, і до цієї години ніхто не знає про його місцезнаходження.

На вигляд йому років 16, зріст не більше 165-170 сантиметрів, середньої статури. Волосся світлого кольору, а обличчя більш круглої форми. З одягу на ньому була військова форма ліцеїста.

Зателефонуйте за номером " 102 " якщо у вас є яка-небудь інформація про хлопця.

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