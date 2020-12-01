У Києві зник підліток
Печерський УП Генерального управління Національної поліції розшукує 16-річного Прокопчука Назара.
30 листопада він пішов з Київського військового ліцею, і до цієї години ніхто не знає про його місцезнаходження.
На вигляд йому років 16, зріст не більше 165-170 сантиметрів, середньої статури. Волосся світлого кольору, а обличчя більш круглої форми. З одягу на ньому була військова форма ліцеїста.
Зателефонуйте за номером " 102 " якщо у вас є яка-небудь інформація про хлопця.
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Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну
Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".
У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.
Нагадавши, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня.
Як повідомляла Politeka, у Раді зробили важливу заяву щодо карантину.
Також Politeka писала, що Степанов зробив важливу заяву про роботу транспорту.