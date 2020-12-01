Зараз в уряді України обговорюється введення нових посилень для громадського транспорту

Як уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій, на брифінгу в Києві 1 грудня, після локдауну діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів у салоні.

У той же самий час при введенні локдауну зупинок транспорту не передбачається, передає Обозреватель.

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Глава Мінінфраструктури уточнив, що обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати – внутрішньообласний, міжміський, міський та інші види.

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При цьому Криклій зазначив, що поки в Кабміні все ще йдуть консультації щодо конкретних дат локдауну. Однак запевнив, що при повному закритті країни робота в тому числі залізничного та авіатранспорту зупинятися не буде.

"Навесні в містах виникали проблеми з обмеженням руху транспорту. Тому наша позиція незмінна, щоб він працював", - підкреслив Міністр інфраструктури.

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Нагадаємо, що за аналогією з досвідом країн Європи і весняним карантином в Україні, можна припустити, що більш суворі заходи можуть ввести в таких сферах:

  • скасування будь-яких масових зборів і заходів, суворі обмеження для приватних зустрічей великими групами людей;
  • закриття для відвідувань більшості адміністративних — державних і муніципальних установ-включаючи заклади культури;
  • повна заборона на час локдауну діяльності підприємств у сфері харчування (крім торгівлі на винос і доставки), обслуговування, культури і т. д.;
  • припинення спортивних змагань.

Нагадаємо, що харків'ян попередили про жорсткий карантин на новорічні свята.

Як писала Politeka, київське метро готується до жорстких обмежень, у підземці розкрили деталі.

Також Politeka писала, введення тотального локдауну і зупинка метро, в Раді вже назвали терміни