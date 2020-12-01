Зараз в уряді України обговорюється введення нових посилень для громадського транспорту
Як уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій, на брифінгу в Києві 1 грудня, після локдауну діятимуть обмеження щодо кількості пасажирів у салоні.
У той же самий час при введенні локдауну зупинок транспорту не передбачається, передає Обозреватель.
Глава Мінінфраструктури уточнив, що обмеження обговорюватися можуть, але принципово весь транспорт буде працювати – внутрішньообласний, міжміський, міський та інші види.
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При цьому Криклій зазначив, що поки в Кабміні все ще йдуть консультації щодо конкретних дат локдауну. Однак запевнив, що при повному закритті країни робота в тому числі залізничного та авіатранспорту зупинятися не буде.
"Навесні в містах виникали проблеми з обмеженням руху транспорту. Тому наша позиція незмінна, щоб він працював", - підкреслив Міністр інфраструктури.
Нагадаємо, що за аналогією з досвідом країн Європи і весняним карантином в Україні, можна припустити, що більш суворі заходи можуть ввести в таких сферах:
- скасування будь-яких масових зборів і заходів, суворі обмеження для приватних зустрічей великими групами людей;
- закриття для відвідувань більшості адміністративних — державних і муніципальних установ-включаючи заклади культури;
- повна заборона на час локдауну діяльності підприємств у сфері харчування (крім торгівлі на винос і доставки), обслуговування, культури і т. д.;
- припинення спортивних змагань.
Нагадаємо, що харків'ян попередили про жорсткий карантин на новорічні свята.
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