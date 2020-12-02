Киянка Тетяна Силенко своїм прикладом показала, що після виходу на пенсія життя тільки починається

У свої 61 вона є активним геймером і постійно бере участь в кіберсостязаниях, передає "ТСН".

Ще до обіду Татяна Силенко знаходила 12 тисяч кроків. Вона відвідала онлайн-курси, трохи повишивала.

На вигляд жінка не схожа на досвідченого геймера, проте вона прекрасно орієнтується в комп'ютерах, іграх і віртуальній зброї.

"Найбільше я люблю автомат Калашникова і гвинтівку з прицілом", – каже киевлянка.

Півтора роки тому вона побачила оголошення про набір команди для гри в Counter-Strike. Набирали першу в країні команду геймерів-пенсіонерів під назвою Ageless shooters, що перекладається як "Стрілки поза віком".

За словами Тетяни, вчитися потрібно було швидко, оскільки за кілька місяців треба було змагатися зі шведами з команди Silver Snipers, тобто "Сиві снайпери", які в середньому на 10 років старші, в спорті років три, і серед європейських команд у своїй віковій категорії — найсильніші.

"Ми їх дуже боялися, тому що ми тільки два місяці тренувалися. Але ми їх перемогли з рахунком 16: 1", – з гордістю розповідає пенсіонерка, яка знищує ворогів у грі під нікнеймом Валькірія.

У команди три заняття на тиждень. Її члени не тільки разом б'ються на віртуальних просторах, але також активно спілкуються між собою.

За фахом Тетяна Силенко інженер-механік. У 90-их перейшла працювати у фірму, яка займалася дахами, а потім захопилася вишиванням на одязі.

Головне кредо пенсіонерки – завжди знаходити заняття до душі.

У мережі користувачі по-різному поставилися до такого заняття Киянки:

"Молодчина! Чи не на лавці під під'їздом, як деякі, проживає чуже життя, а зайнята своєю і робить її краще і цікавіше", "дати пенсію 3000 і послати не в село, а маленьке містечко, де немає підробітку, роботи для молодшого віку. Так Вона б просилася вже не в гру, а на той світ", "добре, що її пенсія дозволяє придбати дорогий геймерський ПК. Більшості доводиться вибирати між шматочком хліба і ліками".

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