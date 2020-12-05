В Києві зафіксували нові смерті від китайського вірусу

За минулу добу в столиці лабораторно підтверджено 1541 новий випадок захворювання коронавірусної інфекцій.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"1541 хворий коронавірусом виявлений у столиці за минулу добу. Померли 15 осіб. Всього коронавірус забрав життя 1410 киян. Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 78 291", - заявив Кличко.

Крім того, нещодавно ми писали, що трохи більше тижня тому невідомі «замінували» будівлю Київської міської державної адміністрації. На місце виїхали фахівці відповідних служб. Обшукавши приміщення та прилеглу територію, вибухівки вони так і не знайшли.

Хто так пожартував, поки що невідомо, в поліції продовжують пошуки хулігана. Однак, як показує практика, обчислити подібних порушників дуже складно.

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У житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Всього було евакуйовано вісім осіб.

По прибуттю пожежників на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

Нагадавши, у Києві розвели діяльність шахраї під виглядом call-центрів, фото: хто опинився під прицілом.

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