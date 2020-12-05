В Киеве на Отрадном утром 5 декабря в многоэтажке произошел пожар

Как Politeka стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС, огонь охватил первый этаж и подъезд. На месте работали спасатели. Кроме того, возле квартиры караулили медики.

В ГСЧС отметили, что предварительно пострадавших нет. Однако, по информации очевидцев, люди выпрыгивали из окон, поэтому, вероятно, могли травмироваться и обгореть.

Кроме того, по словам очевидцев, жители дома были в шоковом состоянии. Сейчас пожар уже ликвидирован. Но квартира сгорела дотла.

Отметим что чуть больше недели назад неизвестные «заминировали» здание Киевской городской государственной администрации. На место выехали специалисты соответствующих служб. Обыскав помещение и прилегающую территорию, взрывчатки они так и не нашли.

Кто так пошутил, пока что неизвестно, в полиции продолжают поиски хулигана. Однако, как показывает практика, вычислить подобных нарушителей очень сложно.

Ранее в Киеве горела многоэтажка - удалось спасти троих детей.

В жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было эвакуировано восемь человек.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

Ранее Politeka писала, что в Киеве перепалка бездомных закончилась трагедией видео.

Также Politeka сообщала, что киевское метро закрыли на вход и выход из-за ЧП.