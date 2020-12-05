В Киеве на Отрадном утром 5 декабря в многоэтажке произошел пожар
Как Politeka стало известно из сообщения пресс-службы ГСЧС, огонь охватил первый этаж и подъезд. На месте работали спасатели. Кроме того, возле квартиры караулили медики.
В ГСЧС отметили, что предварительно пострадавших нет. Однако, по информации очевидцев, люди выпрыгивали из окон, поэтому, вероятно, могли травмироваться и обгореть.
Кроме того, по словам очевидцев, жители дома были в шоковом состоянии. Сейчас пожар уже ликвидирован. Но квартира сгорела дотла.
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Отметим что чуть больше недели назад неизвестные «заминировали» здание Киевской городской государственной администрации. На место выехали специалисты соответствующих служб. Обыскав помещение и прилегающую территорию, взрывчатки они так и не нашли.
Кто так пошутил, пока что неизвестно, в полиции продолжают поиски хулигана. Однако, как показывает практика, вычислить подобных нарушителей очень сложно.
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В жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего было эвакуировано восемь человек.
По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.
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