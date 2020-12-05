В Киеве зафиксировали новые смерти от китайского вируса
За минувшие сутки в столице лабораторно подтвержден 1541 новый случай заболевания коронавирусной инфекций.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"1541 больной коронавирусом выявлен в столице за минувшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 78 291", - заявил Кличко.
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Кроме того, недавно мы писали, что чуть больше недели назад неизвестные «заминировали» здание Киевской городской государственной администрации. На место выехали специалисты соответствующих служб. Обыскав помещение и прилегающую территорию, взрывчатки они так и не нашли.
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Ранее в Киеве горела многоэтажка - удалось спасти троих детей.
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Также Politeka сообщала, что киевское метро закрыли на вход и выход из-за ЧП.