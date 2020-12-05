В Киеве зафиксировали новые смерти от китайского вируса

За минувшие сутки в столице лабораторно подтвержден 1541 новый случай заболевания коронавирусной инфекций.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"1541 больной коронавирусом выявлен в столице за минувшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 78 291", - заявил Кличко.

Кроме того, недавно мы писали, что чуть больше недели назад неизвестные «заминировали» здание Киевской городской государственной администрации. На место выехали специалисты соответствующих служб. Обыскав помещение и прилегающую территорию, взрывчатки они так и не нашли.

Кто так пошутил, пока что неизвестно, в полиции продолжают поиски хулигана. Однако, как показывает практика, вычислить подобных нарушителей очень сложно.

Ранее в Киеве горела многоэтажка - удалось спасти троих детей.

В жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего было эвакуировано восемь человек.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

Ранее Politeka писала, что в Киеве перепалка бездомных закончилась трагедией видео.

Также Politeka сообщала, что киевское метро закрыли на вход и выход из-за ЧП.