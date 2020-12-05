В Киеве зафиксировали новые смерти от китайского вируса

За минувшие сутки в столице лабораторно подтвержден 1541 новый случай заболевания коронавирусной инфекций.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"1541 больной коронавирусом выявлен в столице за минувшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 78 291", - заявил Кличко.

Виталий Кличко

Популярные статьи сейчас

Колоритная Мейхер после проигрыша в "Танцях з зірками" объявилась с Горбуновым в новом амплуа: "Ну Галя и дает!"

Новая угроза для пенсий, украинцев срочно предупредили о блокировках: "Не копите деньги на..."

Счастливая Настя Каменских задрала свитер и похвасталась круглым животиком: "Потап, красавчик!"

"Больные кричат и ползут к окнам": ситуация в украинских больницах ухудшается с каждым днем, врачи бессильны
Показать еще

Кроме того, недавно мы писали, что чуть больше недели назад неизвестные «заминировали» здание Киевской городской государственной администрации. На место выехали специалисты соответствующих служб. Обыскав помещение и прилегающую территорию, взрывчатки они так и не нашли.

Кто так пошутил, пока что неизвестно, в полиции продолжают поиски хулигана. Однако, как показывает практика, вычислить подобных нарушителей очень сложно.

Ранее в Киеве горела многоэтажка - удалось спасти троих детей.

В жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

пожар, пожарные

Всего было эвакуировано восемь человек.

По прибытию пожарных на место вызова, спасатели установили, что в девятиэтажном жилом доме на третьем этаже в общем коридоре лестничной клетки горели автомобильные покрышки с распространением огня на одну из квартир.

Напомним, в Киеве развели деятельность мошенники под видом call-центров, фото: кто оказался под прицелом.

Ранее Politeka писала, что в Киеве перепалка бездомных закончилась трагедией видео.

Также Politeka сообщала, что киевское метро закрыли на вход и выход из-за ЧП.