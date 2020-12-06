Курс валют в Україні 6 грудня застигне напередодні нової атаки на долар і євро, все вирішиться вже в цей понеділок

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців з національного регулятора.

Вічнозелений "американець" подешевшає після відкриття міжбанківських торгів на 1,25 пунктів. Аналогічне відбудеться і з курсом євро, який чекає падіння на 1,79 пунктів.

Курс валют 6 грудня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2830,38 грн;

100 євро-3440,47 грн.

Російський рубль при цьому явно "втратить сором«, піднявшись до показника в 0,37816 грн за один»дерев'яний".

Як ми розповідали до цього, економісти дали напуття громадянам, що робити з грошима, у випадку локдауну. Особливо актуальні поради тим, хто рахує кожну копійку.

Нагадаємо, за останніми заявами політиків, локдаун не введуть до 25 грудня. У МОЗ налаштовуються на дату 2 січня, і також говорять про посилення терміном мінімум на три тижні.

Зокрема, головна порада-гроші необхідно мати під рукою.

Економічний аналітик Олексій Кущ впевнений, що кошти, які українці зберігають на банківських рахунках, краще зняти і зберігати вдома.

Нагадавши, "Ціни вже захмарні": продукти починають дорожчати перед Новим роком, у скільки обійдеться святковий стіл

Як повідомляла Politeka, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.