Курс валют в Україні 6 грудня застигне напередодні нової атаки на долар і євро, все вирішиться вже в цей понеділок
Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців з національного регулятора.
Вічнозелений "американець" подешевшає після відкриття міжбанківських торгів на 1,25 пунктів. Аналогічне відбудеться і з курсом євро, який чекає падіння на 1,79 пунктів.
Курс валют 6 грудня буде виглядати наступним чином:
100 доларів – 2830,38 грн;
Полякова посвітила своїми апетитними булочками, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Нічна жриця"
Пишногруда Мейхер у вузькій сукні ефектно нагадала про свій головний талант: "Це було потужно!"
Стан зараженого Кошового з "Кварталу 95" раптово змінився, зірка перервав мовчання: "Фух…"
Володимир Остапчук, Павлик, Чапкіс та інші зірки, які зіграли в цьому році найскандальніші весілля: "Заслужили щастя"
100 євро-3440,47 грн.
Російський рубль при цьому явно "втратить сором«, піднявшись до показника в 0,37816 грн за один»дерев'яний".
Як ми розповідали до цього, економісти дали напуття громадянам, що робити з грошима, у випадку локдауну. Особливо актуальні поради тим, хто рахує кожну копійку.
Нагадаємо, за останніми заявами політиків, локдаун не введуть до 25 грудня. У МОЗ налаштовуються на дату 2 січня, і також говорять про посилення терміном мінімум на три тижні.
Зокрема, головна порада-гроші необхідно мати під рукою.
Економічний аналітик Олексій Кущ впевнений, що кошти, які українці зберігають на банківських рахунках, краще зняти і зберігати вдома.
Нагадавши, "Ціни вже захмарні": продукти починають дорожчати перед Новим роком, у скільки обійдеться святковий стіл
Як повідомляла Politeka, українці кинулися скуповувати валюту, в НБУ зробили важливу заяву про курс гривні.