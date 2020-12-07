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У Києві зник хлопчик з інтернату, поліція зараз займається його пошуками

Так, у Шевченківському управлінні поліції Києва розшукують 15-річного Колю Радзевича. Юнак пішов і не повернувся зі школи-інтернату №21, який знаходиться в районі Оболоні.

Про це повідомили на офіційній сторінці розшуку дітей ГУНП у мережі Facebook.

Коля збігає вже не в перший раз. Перша його втеча відбулася 4 травня 2018 року. Друге його зникнення відбулося у вересні. Пізніше його все таки знайшли. Також він втікав в листопаді 2018 року, але незабаром підліток був знайдений.

Кілька днів тому стало відомо, що Коля Радзевич знову пропав - вийшов зі школи-інтернату і не повернувся назад.

На вигляд хлопчикові 14-15 років, його зріст 170-175 см, збитої статури, волосся на голові відсутні. У нього є особлива прикмета - на лівій щоці хлопчик має родиму пляму.

У день зникнення зниклий хлопчик був одягнений в зелену куртку, сині штани, синю кофту з капюшоном і чорну кепку з червоним козирком.

Поки що невідомо нічого про його місцезнаходження, однак, співробітники правоохоронних органів просять всіх, у кого є яка-небудь інформація повідомити про можливе місцезнаходження підлітка.

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