У Києві зник хлопчик з інтернату, поліція зараз займається його пошуками
Так, у Шевченківському управлінні поліції Києва розшукують 15-річного Колю Радзевича. Юнак пішов і не повернувся зі школи-інтернату №21, який знаходиться в районі Оболоні.
Про це повідомили на офіційній сторінці розшуку дітей ГУНП у мережі Facebook.
Коля збігає вже не в перший раз. Перша його втеча відбулася 4 травня 2018 року. Друге його зникнення відбулося у вересні. Пізніше його все таки знайшли. Також він втікав в листопаді 2018 року, але незабаром підліток був знайдений.
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Кілька днів тому стало відомо, що Коля Радзевич знову пропав - вийшов зі школи-інтернату і не повернувся назад.
На вигляд хлопчикові 14-15 років, його зріст 170-175 см, збитої статури, волосся на голові відсутні. У нього є особлива прикмета - на лівій щоці хлопчик має родиму пляму.
У день зникнення зниклий хлопчик був одягнений в зелену куртку, сині штани, синю кофту з капюшоном і чорну кепку з червоним козирком.
Поки що невідомо нічого про його місцезнаходження, однак, співробітники правоохоронних органів просять всіх, у кого є яка-небудь інформація повідомити про можливе місцезнаходження підлітка.
Нагадаємо, юна дівчина з поганим зором зникла на Харківщині.
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Також Politeka писала, що 15-річний хлопчина поставив на вуха батьків і поліцію в Дніпрі, дитину розшукують усіма силами.