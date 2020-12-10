Труп пролежав кілька років

У Києві з колектора річки Либідь дістали труп

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, повідомляється, що в темному колекторі річки Либідь знайшли труп людини.

Витягти тіло допомогли рятувальники КАРС, труп передали слідчо-оперативній групі.

Зазначається, що судячи зі стану, останки людини кілька років пролежали на цьому місці в купі мотлоху, знесенного плином річки Либідь.

"Останній раз масштабні пошуки тіл проводилися на цьому місці в 2008 році", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як рятувальники обстежують територію колектора, і серед мотлоху та сміття знаходять череп людини.

Про особу та причини смерті людини наразі не повідомляється.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, що 7 грудня, столичні рятувальника отримали повідомлення про те, що у Деснянському районі Києва на вул. Миколи Закревського, 95Б знаходиться замерзле в товщі криги тіло людини.

На місце виклику виїхало водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що тіло чоловіка знаходилось на відстані 10 метрів від берега. Надалі тіло було передане павоохоронцям для з'ясування обставин загибелі людини.

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