У Києві на проспекті Георгія Гонгадзе замінували автомобіль

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у мережі з'явилось відео з місця події, на якому можна побачити, що місцевість, де стоїть авто, огородили стрічкою. Також на місце приїхали вибухотехніки.

Згодом інформація про замінування підтвердилась.

"Інформація з Виноградаря підтвердилася: дійсно підозри на мінування автомобіля. Перекрито кілька виїздів з дворів, люди не можуть виїхати на роботу", - йдеться в повідомленні.

Також згодом у мережі з'явилось відео, як у Києві розмінували атво.

"На Гонгадзе розмінували авто", - повідомив один зі столичних Telegram-каналів.

Раніше повідомлялось, що у Києві у зв'язку із повідомленням про замінування станції метро "Хрещатик", "Майдан Незалежності" та пересадку було зачинено на вхід та вихід.

"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - повідомили в КМДА.

"Замінування" метро сталося у вівторок, 15 грудня. Тоді у зв'язку із закриттям декількох станцій на "Золотих Воротах" та "Палаці спорту" спостерігалось аномальне скупчення людей - люди буквально ходили по головах одне одному.

Нагадаємо, сотні киян поплатилися за порушення карантину вихідного дня.

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