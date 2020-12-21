Головна ялинка країни, встановлена на Софійській площі в Києві, аномально схожа на новорічна дерево в Кремлі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kiev Live.

Так, у мережі виклали фото двох ялинок - у Києві та в столиці країни-агресора, запропонувавши користувачам знайти десять відмінностей.

"Верхнє фото - ялинка на площі в столиці держави-агресора, знизу - ялинка в Києві, на Софіївській площі. Знайдіть 10 відмінностей!!!" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 19 грудня, в День Святого Миколая, коли у Києві "запалили" головну ялинку країни, з новорічним деревом сталася біда, через що ледь не постраждали люди.

Так, прямо над головами людей, які зібралися подивитися за тим, як будуть запалювати головну ялинку країни, раптово почався салют. Це спровокувало загоряння одного з декоративних бантів.

Полум'я почало швидко поширюватися, проте його загасили через хвилину з найближчого будиночка з глінтвейном. В процесі гасіння відірвалася одна гірлянда.

Як відомо, цього року в умовах карантину святкування проходитиме без концертів та фуд-кортів - на локаціях будуть тільки сувеніри та гарячі напої. Втім, місцева влада обіцяє, що маршрут матиме безліч інших цікавинок: світлові арт-інсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.

Нагадаємо, "Традиції влетіли в копієчку": скільки коштувала Києву Заміна капелюха на зірку на головній ялинці країни.