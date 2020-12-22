У Києві сталася трагедія - 61-річна жінка випала з вікна і розбилась насмерть
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Київ" у соцмережі.
Так, у Святошинському районі Києва з сьомого поверху випала 61-річна жінка. Від отриманих травм вона загинула на місці.
"У Святошинському районі з невідомих на момент виклику обставинам з сьомого поверху випала 61-річна жінка. До приїзду екстреної допомоги не дожила. Наша бригада констатувала смерть", - йдеться в повідомленні.
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Відомо, що трагедія сталася 21 грудня. Наразі невідомо, було це вбивство, самогубство або нещасний випадок.
Раніше повідомлялось, що 21 грудня у Києві сталася ще одна трагедія - 46-річний чоловік потонув у ванній. Відомо, що трагедія сталася напередодні в Дніпровському районі столиці.
"У Дніпровському районі 46-річний чоловік потонув у ванній. Це сталося вчора (21 грудня - ред.) Пізно ввечері. Обставини на момент прибуття бригади ЕМП - невідомі. Виклик надійшов з поліції", - розповіли в Центрі.
Також повідомляється, що протягом минулої доби, 21 грудня, Центральна диспетчерська служба "103" зареєструвала 1 871 звернення громадян. У режимі екстрених виконано 1 336 викликів.
Нагадаємо, юний військовослужбовець звів рахунки з життям у центрі Києва біля університету.
Як повідомляла Politeka, на Одещині вчителька зробила фатальний крок, кадри трагедії.
Також Politeka писала, що у Харкові з вікна випала жінка, злетілася поліція.