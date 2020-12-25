В Оболонському районі Києва прогримів вибух біля ресторану

Про це передають у прес-службі поліції Києва.

Рано вранці надійшло повідомлення про вибух. На місце терміново виїхали слідчо-оперативні групи, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Під час обстеження місця НП , правоохоронцям вдалося виявити на камерах відеоспостереження , що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля сходинок пакет з невідомим вмістом і пішов, після стався вибух.

"Постраждалих немає, проте пошкоджені вікна і фасад даного закладу. Зараз фахівці профільних служб встановлюють походження предмету вибуху", - повідомляють в поліції.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко дав роз'яснення з приводу того, як працюватиме громадський транспорт у столиці під час локдауну, який розпочнеться з 8 січня.

Зокрема, за словами Кличка, громадський транспорт у столиці й надалі продовжить свою роботу у звичному режимі, однак діятиме "ліміт" на кількість пасажирів. Мер зазначив, що в маршрутках може перебувати не більше людей, ніж є сидячих місць.

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