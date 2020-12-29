В ніч з 31 грудня на 1 січня столичний метрополітен працюватиме довше, ніж зазвичай

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ LIVE".

Так, у новорічну ніч київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години.

Також повідомляється, що можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів таких станцій метро як "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа".

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський пояснив, що механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій метро.

Раніше повідомлялось, що у Києві новорічні локації будуть працювати до середини січня, однак лише за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Так, виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський розповів, що наразі у Києві немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі, проте міська влада наполягає на дотриманні дистанції хоча б в один метр і просить гостей уникати скупчень. На всіх новорічних локаціях є нагадування про важливість захисних масок та дотримання дистанцій.

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