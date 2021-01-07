На Різдво у Києві згоріло кафе на вулиці Лобановського

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, вночі у Києві сталася пожежа на вулиці Лобановського, в результаті якої приміщення громадського харчування повністю згоріло.

"У приміщенні СТО на другому поверсі вогнем пошкоджені особисті речі, згоріло та розібрано 5 кв. м дерев'яних конструкцій покрівлі, закопчені стіни та стеля будівлі. У приміщенні магазину вогнем пошкоджено покрівлю на площі 5 кв. м, пластикову водостічну трубу, рекламний банер і закопчено зовнішню стіну. На щастя, ніхто не постраждав. Причини загоряння встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

Також були опубліковані фото з місця надзвичайної ситуації. На світлинах можна побачити, що на місці працювало багато пожежників, які щосили намагались ліквідувати займання.

Раніше повідомлялось, що потяг "Укрзалізниці" загорівся під час руху. НП сталася на залізничній станції міста Радивилів Рівненської області. На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора в середині кузова локомотива.

Нагадаємо, у Києві палахкотить будівля, поруч багато аміаку: рятувальники щосили борються з пожежею.

Раніше Politeka писала, що потужне полум'я охопило готель з українськими туристами, терміново злетілися рятувальники: кадри і перші деталі НП.

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