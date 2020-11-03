В Киеве проходит сразу несколько митингов, в связи с чем полиция усилила меры безопасности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с массовыми акциями.

В полиции сообщают, что в центральной части Киева анонсировалось проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины.

"Чтобы не допустить любых правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим в столице возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре города. Автомобилистов призвали заблаговременно планировать свои маршруты движения.

В полиции рассказали, что утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо. Мужчине оказали первую домедицинскую помощь до приезда врачей.

Украинские СМИ сообщают, что под украинским парламентом протестуют владельцы "евроблях". Участники акции требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.

Кроме того, под стены Верховной Рады вышли на протест предприниматели. Они требуют уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

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