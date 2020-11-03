В Киеве проходит сразу несколько митингов, в связи с чем полиция усилила меры безопасности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Так, правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева в связи с массовыми акциями.

В полиции сообщают, что в центральной части Киева анонсировалось проведение массовых акций, в том числе и под зданием Верховной Рады Украины.
"Чтобы не допустить любых правонарушений, правоохранители, в том числе и кинологи, взрывотехники и полиция диалога усилили меры безопасности на локациях проведения мероприятий", - говорится в сообщении.

Также правоохранители сообщили, что организаторы некоторых мероприятий анонсировали привлечение автотранспорта к проведению акции. В связи с этим в столице возможно ограничение дорожного движения на отдельных улицах в центре города. Автомобилистов призвали заблаговременно планировать свои маршруты движения.
В полиции рассказали, что утром возле Верховной Рады Украины одному из участников мероприятия стало плохо. Мужчине оказали первую домедицинскую помощь до приезда врачей.

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На опубликованном фото можно увидеть, что мужчине, участвовавшему в акции протеста под Радой, стало плохо - он лежит на земле в окружении других митингующих, медиков и правоохранителей. Ему оказали необходимую помощь до приезда врачей.

Украинские СМИ сообщают, что под украинским парламентом протестуют владельцы "евроблях". Участники акции требуют включить в повестку дня заседания налогового комитета один из законопроектов о доступной растаможке №3704-3706.

Кроме того, под стены Верховной Рады вышли на протест предприниматели. Они требуют уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

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