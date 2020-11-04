Преступников не смущает ни время суток, ни присутствие хозяев

В Киеве активизировались квартирные грабители

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, в последнее время киевлян грабят не только на улицах, но и в собственных квартирах. Хозяев запугивают, избивают и отбирают у них деньги и ценное имущество. При этом преустпники могут действовать даже в светлое время суток, и когда дома есть хозяева квартиры.

В частности, один из налетов произошел в Днепровском районе Киева в одном из домов по ул. Александра Бойченко. Трое преступников смогли открыть входную дверь и проникли в квартиру, где находилась 74-летняя женщина.

При этом преступники не боятся проникнуть в квартиру, даже когда хозяева дома.

"Один из преступников держал женщину в комнате, а двое других искали деньги и ценности. Из сейфа они достали почти 70 тысяч долларов и 100 тысяч гривен, а также ювелирные изделия", - рассказали журналистам.

Известно также, что преступление произошло средь бела дня - около 13.00, а грабители действовали уверенно и даже нагло.

Еще одно преступление, куда более циничное, произошло в Деснянском районе столицы.

Разбойное нападение устрила родная дочь жертвы ограбления. Преступники избили 70-летнюю женщину и заставили ее отдать им все деньги. 41-летняя дочь владелицы квартиры была и организатором, и участником нападения.

Пенсионерке нанесли несколько ударов, после чего дочь с ножом в руке требовала от матери, чтобы та отдала ей все деньги. У пенсионерки забрали около 10 тысяч гривен и ключи от автомобиля сына хозяйки квартиры (младшего брата налетчицы). Преступники похитили автомобиль Chery Eastar, однако правоохранители впоследствии задержали их и вернули авто владельцу.

Правоохранители рассказали, что злоумышленники не просто так выбирают в качестве жертв ограбления пожилых людей. Прежде всего, им вряд ли удасться дать отпор грабителям. Еще одна причина, даже более весомая, заключается в том, что людям в возрасте тяжело дается переносить подобные эмоциональные потрясения. Они стараются как можно быстрее забыть о случившемся, потому есть вероятность, что и вовсе не станут обращаться в полицию.

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