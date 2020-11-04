В Киеве ярко наказали водителя, который не умеет парковаться

Как передает Politeka.net, об этом говорится в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Народная месть за неправильно припаркованное авто Chevrolet на площади Победы не заставила долго ждать", - говорится в сообщении.

Водитель Chevrolet припарковался неверно и поплатился за это. Недовольный очевидец на капоте автомобиля автохама оставил послание: "Научись парковать машину".

Также мы писали, что в киевском метро усилят контроль за карантинными ограничениями Киевлян будут сильнее контролировать в общественном транспорте.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

В первую очередь речь идет о метро, так как в киевской подземке люди довольно часто нарушают карантин - не придерживаются дистанции, а также не носят маски.

Следить за этим теперь будет муниципальная охрана. Без масок пассажиров пускать не будут.

Ранее мы писали, что в столице Украины зафиксирован новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.

Так, по состоянию на 3 ноября в столице зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заразились еще 856 человек.

Таким образом, в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в столице фиксируют антирекорды.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве мужчина захватил заведение общественного питания.

Также Politeka сообщала о захоронение за 10 тысяч долларов: в Киеве завелись "ритуальные" вымогатели, подробности и фото.