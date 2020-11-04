В Киеве ищут двоих мужчин, которые отправились на рыбалку и пропали
Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.
Так, к поискам привлекли авиацию - вертолеты ГСЧС.
Из особых примет: Сидоренко Владимир Леонидович 1969 года рождения, рост примерно 165-168 сантиметров, у него худощавое телосложение. Глаза синего цвета, а волосы короткие. На животе есть шрам от операции.
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Солодчук Владимир Леонтиевич, родился в 1966 году. Рост составляет 165 сантиметров, и он среднего телосложения, а глаза серо-синего цвета. Был одет в штаны и курточку камуфляжного цвета.
Также мы писали, что в киевском метро усилят контроль за карантинными ограничениями Киевлян будут сильнее контролировать в общественном транспорте.
Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.
В первую очередь речь идет о метро, так как в киевской подземке люди довольно часто нарушают карантин - не придерживаются дистанции, а также не носят маски.
Следить за этим теперь будет муниципальная охрана. Без масок пассажиров пускать не будут.
Ранее мы писали, что в столице Украины зафиксирован новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.
Так, по состоянию на 3 ноября в столице зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заразились еще 856 человек.
Таким образом, в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в столице фиксируют антирекорды.
Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".
Ранее Politeka писала, что в Киеве мужчина захватил заведение общественного питания.
Также Politeka сообщала о захоронение за 10 тысяч долларов: в Киеве завелись "ритуальные" вымогатели, подробности и фото.