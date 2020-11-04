В Киеве ищут двоих мужчин, которые отправились на рыбалку и пропали

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Так, к поискам привлекли авиацию - вертолеты ГСЧС.

Из особых примет: Сидоренко Владимир Леонидович 1969 года рождения, рост примерно 165-168 сантиметров, у него худощавое телосложение. Глаза синего цвета, а волосы короткие. На животе есть шрам от операции.

Солодчук Владимир Леонтиевич, родился в 1966 году. Рост составляет 165 сантиметров, и он среднего телосложения, а глаза серо-синего цвета. Был одет в штаны и курточку камуфляжного цвета.

Также мы писали, что в киевском метро усилят контроль за карантинными ограничениями Киевлян будут сильнее контролировать в общественном транспорте.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

В первую очередь речь идет о метро, так как в киевской подземке люди довольно часто нарушают карантин - не придерживаются дистанции, а также не носят маски.

Следить за этим теперь будет муниципальная охрана. Без масок пассажиров пускать не будут.

Ранее мы писали, что в столице Украины зафиксирован новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса.

Так, по состоянию на 3 ноября в столице зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу - заразились еще 856 человек.

Таким образом, в Киеве впервые выявили более 800 новых случаев заражения. При этом это второй день подряд, когда в столице фиксируют антирекорды.

Напомним, под Киевом взорвали и ограбили банкоматы, фото: "украли кассеты с деньгами...".

Ранее Politeka писала, что в Киеве мужчина захватил заведение общественного питания.

Также Politeka сообщала о захоронение за 10 тысяч долларов: в Киеве завелись "ритуальные" вымогатели, подробности и фото.