В ритуальной службе оправдываются, что такое произошло впервые

Киевлянка пришла на опознание своей тети в морг, но увидела вместо нее совершенно другого человека

Доказывать полиции и сотрудникам морга, что это не ее родственница, женщине пришлось восемь часов, передает «ТСН».

Екатерина Розвеева, племянница покойной, рассказла журналистам, что ее тетя болела раком, и после двух химий потеряла волосы. Несмотря на то, что больная находилась в пансионате, и из-за коронавируса родственницы общались только по скайту, Екатерина прерасно знала, как выглядит тетя.

Женщина же, которую ей показали, имела длинные волосы до плеч. Как их перепутали – остается непонятным.

В результате выяснения обстоятельств стало известно, что в тот день в пансионате умерли две пациентки с одинаковой фамилией и якобы одинаковым диагнозом. Их доставили в один морг. Тела перепутали, и ритуальная служба передала тело тети Екатерины Розвеевой другой семье.

Сотрудники ритуальной службы рассказали, что близкие не увидели, что это тело – не их родственницы. Мол, такое могло произойти из-за шока. Кроме того, люди могли подумать, что лицо после смерти изменилось, а волосы спрятаны под накидкой.

При этом работники похоронного бюро уверяют, что ситуация, когда по ошибке выдали другое тело, у них произошла впервые.

Екатерина уже решила с ними вопрос о моральной компенсации, а также договорилась с другой семьей о том, что передаст им тело покойной, а те в свою очередь отдадут ей урну с тетей.

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