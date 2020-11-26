Также могут закрыть и железнодорожное сообщение

Если ситуация с распространением китайского вируса будет ухудшаться, в Украине могут закрыть междугороднее сообщение

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение», – заявил глава МВД, добавив, что может быть закрыто не только автобусное, но и железнодорожное сообщение.

"Моя точка зрения, что нужно вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью три-четыре. Речь идет об очень больших системных рисках для здоровья наших людей", – отметил чиновник.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято. По словам Авакова, в правительстве пока только обсуждают такую возможность.

Как известно, весной в Украине уже были подобные ограничения. Например, с 18 марта в стране прекратили железнодорожное, автобусное и авиационное междугородние сообщение, а спустя 10 дннй закрыли и международное авиа- и железнодорожное сообщение.

До 30 ноября в стране действует «карантин выходного дня». Согласно постановлению Кабмина, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября по 30 ноября 2020 года запрещается работа предприятий общественного питания (кроме услуги на вынос), работа торгово-развлекательных центров, развлекательных заведений, деятельность субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (есть исключения), деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме кино- и видеосъемок, при условии ограничения доступа к месту съемки. Также должны быть закрытыми спортивные залы, фитнес-центры, бассейны.

Действия властей уже вызвали многочисленные протесты. Особенно с таким положением несогласны представители малого и среднего бизнеса. Они уверены, что ограничения похоронят их дело.

Тем временем по состоянию на 26 ноября в Украине побит очередной рекорд по количеству выявленных больных. За сутки статистика увеличилась на 15 337 человек.

Напомним, китайский вирус нанес новый удар по жителям Киевщины.

Как сообщала Politeka, у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.

Также Politeka писала, что вирус беспощаден к Днепропетровщине, счет жертв ведется сотнями.