Ситуация с вирусом усугубляется все больше

Количество зараженных китайским вирусом в Украине стремительно растет, и слово «локдаун» звучит все чаще

Введение локдауна уже было предметом обсуждений в правительстве, однако окончательное решение пока не принято. Чем он может обернутся для киевлян, сообщил в комментарии изданию «Сегодня» глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Он не исключает, что столичное метро может прекратить работу, и назвал условие для этого:

«Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели».

Как известно, за последние сутки в Киеве зафиксировано свыше 1300 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 31 человек умер.

Министр внутренних дел Арсен Аваков высказал свою точку зрения о целесообразности тотального карантина. Он считает, что локдаун в Украине необходим на три-четыре недели в случае дальнейшего прогрессирования вируса.

Кроме того, министр отметил, что, если локдаун будет одобрен, в стране могут прекратить междугородное и железнодорожное сообщение.

«Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение», – заявил глава МВД, добавив, что может быть закрыто не только автобусное, но и железнодорожное сообщение.

Напомним, китайский вирус нанес новый удар по жителям Киевщины.

Как сообщала Politeka, у женщины забрали кислород для другого пациента и она не выжила.

Также Politeka писала, что вирус беспощаден к Днепропетровщине, счет жертв ведется сотнями.