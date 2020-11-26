Двое водителей устроили эпичную драку на Большой Окружной, не поделив дорогу

Кадры разборок опубликовали в группе «Киев Оперативный» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

«Утренний Мортал Комбат на Кольцевой дороге. Причина поединка – не поделили кто первый осуществит маневр», – объяснил автор публикации.

Как видно, драка произошла, пока машины стояли в пробке. Один из участников конфликта, похоже, имеет бойцовскую подготовку и провоцирует соперника на ответ. Другие водители пытаются успокоить мужчин.

В сети видео вызвало оживленное обсуждение.

«Что говорить, половина людей правил движения не знает и на знаки не смотрят ) выезжает, как в GTA, и потом выходит доказывает, что, по его мнению, он прав)», «Только мне кажется, что уровень агрессии на дорогах и в повседневной жизни очень вырос? На ровном месте начинают драться», «Поскакали, поскакали , выдохлись и разошлись. Уровень блин😂», «Джейсон Стейтем нервно курит в сторонке 🤣», – пишут под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина убил своего товарища из-за ревности к женщине. Во время ссоры злоумышленник ударил ножом потерпевшего в грудь. От полученных травм тот скончался на месте. Фигурант преступления был задержан, сейчас он находится под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Жертвой стал 37-летний мужчина без постоянного места жительства. Убийцей оказался ранее несудимый уроженец Одесской области 1983 года рождения. В содеянном он признался.

Напомним, в Киеве женщину побили за отсутствие маски.

Ранее Politeka писала, что в Киеве двоим нелюдям светит пожизненный срок.

Также Politeka сообщала, что стрельба подняла на уши Харьков, съехались медики и полиця.