Куда привезти деньги, "минер" не сказал

В Киеве в ночь на 27 ноября неизвестный «заминировал» один из мостов

Какой именно, мужчина не уточнил, передает «Киев Оперативный».

Он предупредил, что если ему не дадут три миллиарда долларов и геликоптер, он взорвет еще три моста.

«Правда, куда подвозить геликоптер с деньгами, забыл уточнить и положил трубку», – добавил автор сообщения.

В полиции инцидент никак не прокомментировали, а вот в обсуждениях к новости читатели не пожалели сарказма.

«Чувак с цифрами не балуется))) Для такой суммы одного вертолета маловато))», «Как куда? На вертолётную площадку Януковича! Там же и Камазы с деньгами будут ждать!», «В Киеве завелся Джокер!», «Это с МВФ звонили 😂», «Оставить в мусорном ведре?) Всего 30 тон налички)», – иронизируют под публикацией пользователи соцсетей.

За последнюю неделю столичные правоохранители уже сталкивались со случаями ложного минировнаия. Так, 12-летняя семиклассница школы на Печерске позвонила правоохранителям и сообщила, что в учебном заведении взрывоопасный предмет.

По адресу, где расположена школа, выехали спасатели, взрывотехники и кинологи. Сразу же были эвакуированы около 300 человек. Обследовав помещение и прилегающую территорию, они не нашли ничего опасного.

«Минершу» вычислили очень быстро. При девочке нашелся и телефон, с которого она звонила правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который обворовывал автомобили на стоянке мегамаркета, используя для своих преступлений сканнер.

Напомним, в Киеве «заминировали» мэрию.

Ранее Politeka писала, что в центр Киева съехались кинологи и полиция.

Также Politeka сообщала, что ВСУ установили минные заграждения на побережье Черного моря.